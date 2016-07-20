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На Левобережье в Омске сгорел автомобиль, еще два пострадали частично

20 июля 2016, 10:55
Полиция выясняет причины.

Полицейскими ведется проверка по факту возгорания автомобиля «Ссанг Йонг Нью Акти» на бульваре Архитекторов. Причины пожара устанавливаются, как и сумма причиненного ущерба.


Накануне, во вторник, 19 июля, в дежурную часть поступила информация о пожаре в Кировском округе. Во дворе дома 4/1 на бульваре Архитекторов загорелся автомобиль SsangYong New Actyon. Огонь также распространился на машины, припаркованные по соседству – Suzuki Liana и Ford Explorer.


На месте происшествия работали две единицы техники и 11 пожарных, локализовавшие пожар в 02:27. У автомобиля SsangYong New Actyon горел моторный отсек, пострадали навесное оборудование, приборная панель. На видео, зафиксированном очевидцами, во время пожара слышен сильный хлопок.


Полная ликвидация пожара произошла в 2:42. За время горения было повреждено лакокрасочное покрытие всех трех автомобилей.


За июль в Омске зафиксировано более шести ночных возгораний автомобилей. Как ранее сообщал портал Gorod55, 6 июля около 2:01 на улице Жукова одновременно загорелись Lexus и Mersedes GL 500, а два дня спустя в то же время на улице Куйбышева в пожаре пострадали Lexus и Range Rover.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области.
Фото: REGIK55 ОМСК

#Новости#Происшествия#Авто
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