На Левобережье в Омске сгорел автомобиль, еще два пострадали частично

Полицейскими ведется проверка по факту возгорания автомобиля «Ссанг Йонг Нью Акти» на бульваре Архитекторов. Причины пожара устанавливаются, как и сумма причиненного ущерба.
Накануне, во вторник, 19 июля, в дежурную часть поступила
На месте происшествия работали две единицы техники и 11 пожарных, локализовавшие пожар в 02:27. У автомобиля SsangYong New Actyon горел моторный отсек, пострадали навесное оборудование, приборная панель. На видео, зафиксированном очевидцами, во время пожара слышен сильный хлопок.
Полная ликвидация пожара произошла в 2:42. За время горения было повреждено лакокрасочное покрытие всех трех автомобилей.
За июль в Омске зафиксировано более шести ночных возгораний автомобилей. Как ранее сообщал портал Gorod55, 6 июля около 2:01 на улице Жукова одновременно
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области.
Фото: REGIK55 ОМСК