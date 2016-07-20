На Левобережье в Омске сгорел автомобиль, еще два пострадали частично



За июль в Омске зафиксировано более шести ночных возгораний автомобилей. Как ранее сообщал портал Gorod55, 6 июля около 2:01 на улице Жукова одновременно загорелись Lexus и Mersedes GL 500 , а два дня спустя в то же время на улице Куйбышева в пожаре пострадали Lexus и Range Rover .