Найден наставник для сборной России по футболу

Переговоры РФС со Станиславом Черчесовым находятся уже на заключительной стадии, осталось согласовать определенные некоторые аспекты, в том числе и финансовые, сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.



Источник издания отметил, что Черчесов единственный специалист, который в настоящее время ведет переговоры с РФС. Вероятность того, что именно он станет главным тренером сборной России по футболу, велика. Осталось согласовать лишь некоторые нюансы. Переговоры стартовали на прошлых выходных.