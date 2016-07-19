Найден наставник для сборной России по футболу

Переговоры РФС со Станиславом Черчесовым находятся уже на заключительной стадии, осталось согласовать определенные некоторые аспекты, в том числе и финансовые, сообщает
Источник издания отметил, что Черчесов единственный специалист, который в настоящее время ведет переговоры с РФС. Вероятность того, что именно он станет главным тренером сборной России по футболу, велика. Осталось согласовать лишь некоторые нюансы. Переговоры стартовали на прошлых выходных.
Кроме того, Никита Симонян, занимающий пост первого вице-президента РФС, также не подтвердил изданию ранее опубликованную в российских СМИ информацию об окончательном утверждении Станислава Черчесова на пост наставника футбольной сборной России.
Кроме того, сложившуюся ситуацию пояснила и пресс-служба РФС. В опубликованном сообщении отмечается, что официально кандидатура главного тренера футбольной сборной нашей страны не утверждена. Ориентировочно процесс переговоров должен будет завершиться к 30 июля.
Последним место работы Станислава Черчесова была варшавская "Легия", которую 52-летний специалист привел к победе в чемпионате, а также к завоеванию национального кубка. В России наставник работал в "Спартаке", "Жемчужине-Сочи", "Тереке", "Амкаре" и "Динамо".
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