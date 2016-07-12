Омичам готовят подарки ко Дню города: конверты и монеты

Ожидается целый фейерверк ярких событий, о которых будут долго напоминать юбилейные программки, сувениры, книги, открытки. В августе будет запущено в обращение 500 тысяч почтовых конвертов с «омской маркой», подготовленной Почтой России по результатам творческого конкурса. По инициативе Центробанка отчеканена юбилейная монета номиналом 3 рубля, которую можно приобрести на память и подарить в качестве сувенира. Уже издана книга стихов омского поэта Георгия Вяткина. 2 августа пройдет презентация научно-популярного издания «Омск на службе Отечества». До конца июля планируется выпустить в свет сборник «История Омска в панораме событий культуры».