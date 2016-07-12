Омичам готовят подарки ко Дню города: конверты и монеты

На заседании рабочей группы при региональном штабе по подготовке к празднованию 300-летия Омска под руководством зампреда Правительства Омской области Татьяны Вижевитовой рассмотрены организационно-технические вопросы по приему гостей, празднованию мероприятий, работе служб безопасности и медицинского обслуживания, взаимодействию ответственных лиц.
«До празднования круглой даты остается менее месяца, и нам предстоит сверить каждый шаг, чтобы праздник оставил приятные впечатления и воспоминания о нашем городе»,- заявила Татьяна Вижевитова.
Программа празднования юбилея уже сверстана, остается уточнить, какое из мероприятий вызовет наибольший интерес гостей. Насыщена событиями вся вторая половина июля. Каждые выходные в разных уголках Омска проводятся концерты и народные гуляния. 21-25 июля состоится международный фестиваль классической музыки «DIALOG-CLASSICA» с участием артистов из Южной Кореи, Китая, Германии и стран СНГ. 27 июля ожидается открытие мемориального комплекса Омского моторостроительного объединения им. П.И. Баранова, которое в этом году отметит 100-летие со времени основания. 29 июля будет торжественно открыт после реконструкции Дом культуры Кировского округа. 30 июля пройдет День омича, а 31 июля – Х юбилейный фестиваль «Киносозвездие России».
2-4 августа пройдут «Дни Москвы» по отдельной программе, а с 5 по 7 августа – основные праздничные мероприятия: выставка «Флора», торжественное открытие воссозданного Воскресенского собора, Торжественное собрание и праздничный концерт, парад духовых оркестров, музыкальные проекты, марафон и многое другое.
Ожидается целый фейерверк ярких событий, о которых будут долго напоминать юбилейные программки, сувениры, книги, открытки. В августе будет запущено в обращение 500 тысяч почтовых конвертов с «омской маркой», подготовленной Почтой России по результатам творческого конкурса. По инициативе Центробанка отчеканена юбилейная монета номиналом 3 рубля, которую можно приобрести на память и подарить в качестве сувенира. Уже издана книга стихов омского поэта Георгия Вяткина. 2 августа пройдет презентация научно-популярного издания «Омск на службе Отечества». До конца июля планируется выпустить в свет сборник «История Омска в панораме событий культуры».
В дни массовых гуляний 500 волонтеров будут раздавать участникам праздника флажки, шары, программки, юбилейные магнитики, карты города и другие приятные подарки, которые останутся на добрую память о 300-летии Омска.
Источник: omskportal.ru