На Левобережье в Омске разбился мотоциклист

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru сообщили, что информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции в районе 12 ночи. Мотоцикл столкнулся с а/м «Тойота» в районе дома №21 по улице Лукашевича. Водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.



В социальных сетях также сообщается, что на мотоцикле была пассажирка – девушка. Но официальной информации на этот счет нет.