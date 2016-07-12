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На Левобережье в Омске разбился мотоциклист

12 июля 2016, 10:44
Сообщение очевидцев.

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Кировском округе Омска появилась в социальных сетях накануне вечером, 11 июля. Первоначально мотоциклиста видели в районе улицы Поворотная, затем его же – в районе улицы Лукашевича, где и произошло ДТП – столкновение двухколесного транспортного средства и «Тойоты».

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru сообщили, что информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции в районе 12 ночи. Мотоцикл столкнулся с а/м «Тойота» в районе дома №21 по улице Лукашевича. Водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.

В социальных сетях также сообщается, что на мотоцикле была пассажирка – девушка. Но официальной информации на этот счет нет.


Фото: vk.com/dtpomskru



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