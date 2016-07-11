Допущенную до Олимпиады легкоатлетку РФ обвинили в предательстве

На критику легкоатлетка, тренирующаяся в США, ответила в интервью ВФЛА. Клишина отметила, что обвинять ее в предательстве неправильно, поскольку она готовится к соревнованиям с американским тренером уже три года, поэтому это не связано с последними событиями. Кроме того, Дарья заявила, что до последнего ждет и надеется, что сможет отправиться на Олимпиаду не одна, ей хочется верить в позитивное решение суда в Лозанне.