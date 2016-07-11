Допущенную до Олимпиады легкоатлетку РФ обвинили в предательстве

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина на своей странице в социальной сети Facebook поблагодарила IAAF за допуск к грядущим Олимпийским играм в Рио. Пользователи негативно восприняли эту новость, осудив спортсменку за решение выступать под нейтральным флагом, назвав это предательством.
На критику легкоатлетка, тренирующаяся в США, ответила в интервью ВФЛА. Клишина отметила, что обвинять ее в предательстве неправильно, поскольку она готовится к соревнованиям с американским тренером уже три года, поэтому это не связано с последними событиями. Кроме того, Дарья заявила, что до последнего ждет и надеется, что сможет отправиться на Олимпиаду не одна, ей хочется верить в позитивное решение суда в Лозанне.
Также призер Чемпионатов Европы отметила, что заявку она подавала наравне с другими российскими спортсменами, но вышло так, что лишь она подошла под критерии, которые были выдвинуты IAAF.
Накануне было объявлено, что допуск к выступлению на Олипиаде-2016 из российских легкоатлетов получила лишь Дарья Клишина, все остальные получили отказ.
Дарья является двукратное победительницей Чемпионатов Европы 2011 и 2013 годов, в 2014 году спортсменка получила бронзовую медаль.
Фото: allwidewallpapers.com