Двораковский сделал омичам подарок со смыслом

Вячеслав Двораковский поблагодарил молодых библиотекарей за интересную социальную инициативу, реализованную с помощью муниципального гранта.
Поддержка из городского бюджета составила 100 тыс. руб. Запуск «Литературного трамвая» посвящен 300-летнему юбилею Омска и 80-летию начала движения трамваев в городе.
«Это замечательная идея. В наше время повального увлечения разнообразными электронными гаджетами чтение привычных бумажных книг не должно отходить на второй план. Эта акция, я уверен, будет способствовать повышения интереса к литературе – не только классической, но и современной», — отметил мэр Вячеслав Двораковский.
Салон трамвайного вагона оформлен портретами омских писателей, строками их стихотворений, плакатами с информацией о мастерах слова, чьи имена связаны с Омском.
Элементами внешнего дизайна стали книги. На протяжении всего маршрута в салоне звучат аудиозаписи произведений омских авторов и интересные факты из истории города. Пассажирам, не успевающим в будничной суете найти время для чтения, представится уникальная возможность во время литературного путешествия взглянуть на исторический Омск глазами поэтов.
«У нас в Омске это первый подобный проект. Мы сделали своеобразный интеллектуальный подарок жителям города к трехсотлетию Омска. Если про омский период в биографии Роберта Рождественского знают почти все, то про то, что в нашем городе тоже жил Иннокентий Анненский, практически никому неизвестно. Мы восполнили этот пробелы и приготовили еще массу интересного», — отметила молодой библиотекарь Наталья Долгополова.
Прокатиться на «Литературном трамвае» могут все желающие омичи. В течение трех месяцев он будет курсировать по маршруту № 4 «Пос. Амурский – ул. Котельникова».
Источник: admomsk.ru