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Двораковский сделал омичам подарок со смыслом

7 июля 2016, 19:40
Ранее ничего подобного не было

Вячеслав Двораковский поблагодарил молодых библиотекарей за интересную социальную инициативу, реализованную с помощью муниципального гранта.

Поддержка из городского бюджета составила 100 тыс. руб. Запуск «Литературного трамвая» посвящен 300-летнему юбилею Омска и 80-летию начала движения трамваев в городе.

«Это замечательная идея. В наше время повального увлечения разнообразными электронными гаджетами чтение привычных бумажных книг не должно отходить на второй план. Эта акция, я уверен, будет способствовать повышения интереса к литературе – не только классической, но и современной», — отметил мэр Вячеслав Двораковский.
Салон трамвайного вагона оформлен портретами омских писателей, строками их стихотворений, плакатами с информацией о мастерах слова, чьи имена связаны с Омском.

Элементами внешнего дизайна стали книги. На протяжении всего маршрута в салоне звучат аудиозаписи произведений омских авторов и интересные факты из истории города. Пассажирам, не успевающим в будничной суете найти время для чтения, представится уникальная возможность во время литературного путешествия взглянуть на исторический Омск глазами поэтов.

«У нас в Омске это первый подобный проект. Мы сделали своеобразный интеллектуальный подарок жителям города к трехсотлетию Омска. Если про омский период в биографии Роберта Рождественского знают почти все, то про то, что в нашем городе тоже жил Иннокентий Анненский, практически никому неизвестно. Мы восполнили этот пробелы и приготовили еще массу интересного», — отметила молодой библиотекарь Наталья Долгополова.

Прокатиться на «Литературном трамвае» могут все желающие омичи. В течение трех месяцев он будет курсировать по маршруту № 4 «Пос. Амурский – ул. Котельникова».


Источник: admomsk.ru

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