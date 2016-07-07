Двораковский сделал омичам подарок со смыслом

«У нас в Омске это первый подобный проект. Мы сделали своеобразный интеллектуальный подарок жителям города к трехсотлетию Омска. Если про омский период в биографии Роберта Рождественского знают почти все, то про то, что в нашем городе тоже жил Иннокентий Анненский, практически никому неизвестно. Мы восполнили этот пробелы и приготовили еще массу интересного», — отметила молодой библиотекарь Наталья Долгополова.