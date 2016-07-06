Омичам устроят 11-часовой концерт под открытым небом

Впервые под открытым небом выступят ведущие солисты и коллективы региона. Для гостей мероприятия весь день будут играть три оркестра филармонии – симфонический, духовой и камерный. Симфонический оркестр под руководством Дмитрия Васильева исполнит популярную классику, камерный оркестр сделает акцент на музыку кавказских исполнителей, а духовой – мелодии из известных фильмов.

Свои выступления подготовили квартет народных инструментов «Тарские ворота» и солисты Омской филармонии – Вероника Бартеньева (сопрано), Альфия Рубцова (сопрано), Яна Егиазарян (меццо-сопрано) и Евгений Романов (баритон). По задумке московского дирижера Игоря Цупикова в парке также пройдет музыкальное дефиле артистов духового оркестра.