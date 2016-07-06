Омичам устроят 11-часовой концерт под открытым небом

9 июля в парке «На Королева», известном многим омичам по Городскому Пикнику, пройдет «Большой симфонический парк». Мероприятие продлится с 11:00 до 22:00. Программа обещает быть насыщенной: музыкальные выступления, мастер-классы, лекции и игры.
Впервые под открытым небом выступят ведущие солисты и коллективы региона. Для гостей мероприятия весь день будут играть три оркестра филармонии – симфонический, духовой и камерный. Симфонический оркестр под руководством Дмитрия Васильева исполнит популярную классику, камерный оркестр сделает акцент на музыку кавказских исполнителей, а духовой – мелодии из известных фильмов.
Свои выступления подготовили квартет народных инструментов «Тарские ворота» и солисты Омской филармонии – Вероника Бартеньева (сопрано), Альфия Рубцова (сопрано), Яна Егиазарян (меццо-сопрано) и Евгений Романов (баритон). По задумке московского дирижера Игоря Цупикова в парке также пройдет музыкальное дефиле артистов духового оркестра.
Для того, чтобы наполнить «концертным» звуком пространство парка, в Омск везут акустическую систему мощностью 30 кВт. Но музыкой программа не ограничится.
С 13:15 начнется лекторий музея им.М.А. Врубеля с выступлениями экскурсоводов о творчестве Густава Климта, Михаила Врубеля, Ивана Айвазовского. Музейного лекторий завершится в 18:45 выступлением Ивана Гольского о росписи китайского фарфора.
На территории «Большого симфонического парка» будет организована большая ярмарка мастеров, фотозоны, контактная площадка с хаски, подвижные мастер-классы: танцы и йога. На «Средневековой площадке» можно будет пострелять из лука, разучить средневековый танец и даже выстрелить из настоящей пушки.
Также в течение дня будет работать выставка ретро-автомобилей.
По мысли организаторов, мероприятие пройдет в формате пикника. Поэтому, отправляясь на концерт Омской филармонии 9 июля, можно захватить собой бутерброды, термосы с чаем и пледы, чтобы послушать оркестр, сидя на траве прямо перед сценой.
Билеты на событие - в кассах филармонии и на входе в "Парк".
По материалам пресс-службы Омской филармонии
Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: vk.com/bsp2016