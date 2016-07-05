В Омске приставы приостановили работу школ, детсадов и университетов

В настоящее время в 12 учреждениях образования города Омска приостановлена работа отдельных помещений. Инициатором стали специалисты Роспотребнадзора, обратившиеся в суд после выявления многочисленных нарушений санитарных норм.
Несоблюдение требований российского законодательства, в том числе нарушение санитарных норм – распространенная причина «простоя» объектов социального назначения. Деятельность детских садов, школ, высших учебных заведений, как зданий целиком, так и отдельных помещений, приостанавливается, поскольку выявленные недостатки создают угрозу для жизни и здоровья людей. Соответствующие решения принимает суд, а их исполнением занимаются судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам Управления ФССП России по Омской области.
В настоящее время приостановлена деятельность 12 помещений: 7 из них принадлежат детским садам, 3 – школам, 2 – университетам. Взыскателем по исполнительным производствам выступает Управление Роспотребнадзора по Омской области. Нарушения температурного режима, повреждения потолочных покрытий, протекание кровли и многое другое свидетельствовали о том, что условия для учебно-воспитательной деятельности в зданиях отсутствуют.
Срок приостановления деятельности различный: бюджетным организациям предоставлено от 30 до 90 суток для устранения обнаруженных недостатков. Однако по истечению установленного времени далеко не всегда помещения приводят в надлежащее состояние. Очередные проверки выявляют те же нарушения, и случаи, когда судебные приставы по несколько раз приостанавливают работу одного и того же помещения, далеко не редкость.
Так в школе №148 на улице Маргелова в городе Омске за последние полтора года в административном порядке приостанавливается деятельность уже в пятый раз. Бассейн, туалеты, душевые комнаты при спортивном зале нельзя эксплуатировать из-за протекающей крыши - кровля нуждается в ремонте. Судебные приставы приостанавливают деятельность данных помещений, не опечатывая их, поскольку необходим доступ для проведения ремонтных работ. В это время ответственность за жизнь и здоровье учеников полностью лежит на руководстве образовательной организации.
В учреждениях дошкольного образования прекращают работу целые группы. Сейчас на 90 суток приостановлена эксплуатация двух групп в детском саду №53, а в детсаду №305 на аналогичный период запрещена деятельность пяти групп. На 80 дней полностью приостановлена деятельность детского сада №150. Похожим образом обстоят дела и в школах, например, в средней общеобразовательной школе №48 на улице Иванишко уже не в первый раз из-за протекания кровли закрыты три кабинета, рекреационная зона, туалеты, лестницы спуска, лаборантская, спортивный зал. Данные помещения запрещено использовать по назначению в течение 70 суток.
- За неисполнение требований судебного пристава и эксплуатацию зданий в период приостановления деятельности руководителям организаций-должников грозит наказание по статье 315 УК РФ, - рассказал Виталий Гапченко, судебный пристав Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам. - Нужно отметить, что должностные лица осознают свою ответственность и не используют помещения. Однако если смотреть на ситуацию в целом, то проблема зачастую так и остается нерешенной: необходимый ремонт помещений не производится. По словам должников, основная причина этого - недостаточное финансирование бюджетных учреждений.
Источник: пресс-служба Управления ФССП России по Омской области