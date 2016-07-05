В Омске приставы приостановили работу школ, детсадов и университетов

Так в школе №148 на улице Маргелова в городе Омске за последние полтора года в административном порядке приостанавливается деятельность уже в пятый раз. Бассейн, туалеты, душевые комнаты при спортивном зале нельзя эксплуатировать из-за протекающей крыши - кровля нуждается в ремонте. Судебные приставы приостанавливают деятельность данных помещений, не опечатывая их, поскольку необходим доступ для проведения ремонтных работ. В это время ответственность за жизнь и здоровье учеников полностью лежит на руководстве образовательной организации.