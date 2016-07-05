Омичи продолжат платить за отопление летом

Накануне вступило в силу постановление Правительства РФ №603, опубликованное 30 июня этого года. Согласно документу, в августе всем жителям региона придут квитанции за отопление. Круглогодичная система расчета платежа считается более социальной и удобной для оплаты счетов и призвана снизить возможность накопления долгов. Жители, установившие приборы учета, по-прежнему смогут оплачивать отопление по факту потребления. Для этого потребуется трехстороннее соглашение с ресурсоснабжающей и управляющей организациями.