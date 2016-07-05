Омичи продолжат платить за отопление летом

В Омской области, как и во всей стране, порядок оплаты коммунального платежа за отопление останется прежним – омичи продолжат получать квитанции круглый год. Об этом сообщает пресс-служба РЭК.
Ранее планировалось ввести систему оплаты только в период отопительного сезона, по факту потребления. Тогда сумма в квитанциях увеличилась бы примерно на 20-30%: общегодовая стоимость услуги при таком расчете делилась бы на количество месяцев, когда была оказана услуга.
Накануне вступило в силу постановление Правительства РФ №603, опубликованное 30 июня этого года. Согласно документу, в августе всем жителям региона придут квитанции за отопление. Круглогодичная система расчета платежа считается более социальной и удобной для оплаты счетов и призвана снизить возможность накопления долгов. Жители, установившие приборы учета, по-прежнему смогут оплачивать отопление по факту потребления. Для этого потребуется трехстороннее соглашение с ресурсоснабжающей и управляющей организациями.
По данным РЭК, Указ губернатора Омской области, предполагавший переход на систему 1/12 для собственников, у которых не установлены счетчики, будет отменен, поскольку постановление Правительства РФ не подразумевает разделение плательщиков по наличию установленных приборов учета.
Этим же постановлением решено не увеличивать повышающий коэффициент для жителей региона, не установивших счетчики. С июля этого года коэффициент составит 1,4 вместо 1,5, оставшись на прежнем уровне.
Однако, тарифы на коммунальные услуги все же изменятся. Ранее портал Gorod55.ru уже сообщал о