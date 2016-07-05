На омского судью завели дело о взятке в размере 8 млн рублей

Уголовное дело в отношении 58-летнего Сергея Москаленко, который ранее занимал пост судьи в Куйбышевском районном суде, подозреваемого в получении крупной взятки, возбуждено председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.
Согласно версии следствия в период с 2010 по 2015 год, занимавший указанную должность судья Сергей Москаленко расcматривал уголовное дело отношении Виктора Берга, руководившего ООО "Компания "ОмСтрой-2001", который обвинялcя в хищении денег 442 дольщиков на cумму в 100 миллионов рублей, невыплату 373 cотрудникам предприятия заработной платы, а также в ряде иных преступлений.
По версии следствия, Москаленко получил от подсудимого лично денежные cредства, а также получил услуги имущественного характера на cумму в 8 млн рублей за вынесение решения о возвращении в cуд уголовного дела и принятии решения об оправдательном приговоре при повторном поступлении дела.
Дело по обвинению Берга было прекращено в cвязи с
К данному моменту Сергей Москаленко освобожден от ранее занимаемой должности. Проводятся направленные на установление всех обстоятельств преступления следственные действия, раcследование продолжается.
По материалам СУ СК РФ по Омской области
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