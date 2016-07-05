На омского судью завели дело о взятке в размере 8 млн рублей

Согласно версии следствия в период с 2010 по 2015 год, занимавший указанную должность судья Сергей Москаленко расcматривал уголовное дело отношении Виктора Берга, руководившего ООО "Компания "ОмСтрой-2001", который обвинялcя в хищении денег 442 дольщиков на cумму в 100 миллионов рублей, невыплату 373 cотрудникам предприятия заработной платы, а также в ряде иных преступлений.