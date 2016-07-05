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ДТП в Омске: ВАЗу смяло полкорпуса, KIA отбросило в остановку

5 июля 2016, 08:18
Авария на перекрестке пос. Южный.

Накануне вечером в Омске произошло серьезное ДТП на перекрестке пос. Южный.

Со стороны улицы Гашека на высокой скорости двигался KIA Sorento, который столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, водитель которого в тот момент совершал разворот, сообщает Александра Зайцева на странице паблика REGIK55.


После удара кроссовер KIA отбросило сначала в припаркованный на остановке автомобиль, а затем в киоск. От столкновения ВАЗ закрутило и отбросило на противоположенную сторону дороги. Отмечается, что водитель отечественного автомобиля не пострадал, пассажирка получила легкие повреждения.


Фото: vk.com/regik55

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