ДТП в Омске: ВАЗу смяло полкорпуса, KIA отбросило в остановку

После удара кроссовер KIA отбросило сначала в припаркованный на остановке автомобиль, а затем в киоск. От столкновения ВАЗ закрутило и отбросило на противоположенную сторону дороги. Отмечается, что водитель отечественного автомобиля не пострадал, пассажирка получила легкие повреждения.