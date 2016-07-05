Чиновница осуждена за взяточничество - откаты за ремонт омских школ

Обвинительный приговор вынесен директору большереченского "Центра финансово-экономического и хозяйственного учреждения в сфере образования" Елене Каменской, признанной виновной в получении взятки, и замдиректору ООО "Атлантис-2008" Арамаису Крджоняну, которого признали виновным в даче через посредника взятки должностному лицу.
Следствием и судом установлено, что Арамаис Крджонян, который являлся фактическим руководителем ООО "Атлантис-2008" и ООО "Атлант-Строй", заручился поддержкой Елены Каменской, согласившейся за систематическое денежное вознаграждение рекомендовать заключение прямых договоров с организациями Крджоняна директором большереченских детских учреждений, а также способствовать победе его фирм в аукционах.
В результате предоставления Каменской Крджоняну сведений в 2014-2015 годах об участниках аукционов, а также благодаря манипуляциям последнего по снижению стоимости контрактов с его фирмами, фирмами Крджоняна были заключены соглашения с пятью муниципальными бюджетными учреждениями.
В результате фирмы Крджоняна получили доход в размере 6,6 миллиона рублей. Каменской была получена взятка от Крджоняна на общую сумму в 219 тысяч рублей.
Обвиняемые свою вину отрицали. Но благодаря следственным мероприятиям, включавшим допросы директоров школ, сотрудников обвиняемой, работников коммерческих фирм, а также анализу оперативных материалов, в том числе телефонных разговоров фигурантов дела, факт преступной деятельности был доказан следствием.
Елена Каменская приговорена судом к 7 годам лишения свободы, условно, с пятилетним испытательным сроком, также ей назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Арамаису Крджоняну назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, условно, с четырехлетним испытательным сроком, а также штрафом на сумму 13 млн рублей.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области.
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