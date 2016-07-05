Чиновница осуждена за взяточничество - откаты за ремонт омских школ

Елена Каменская приговорена судом к 7 годам лишения свободы, условно, с пятилетним испытательным сроком, также ей назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Арамаису Крджоняну назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, условно, с четырехлетним испытательным сроком, а также штрафом на сумму 13 млн рублей.