Омск. Нападение на таксиста: накинули на горло удавку, начали избивать

Далее выяснилось следующее: около 12 часов ночи таксист взял клиентов у к/т «Кристалл» и повез в район «Учхоза». Когда автомобиль прибыл в указанный район, один из пассажиров накинул на шею водителя капроновую веревку и начал душить, а второй в это же время стал избивать таксиста.