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Омск. Нападение на таксиста: накинули на горло удавку, начали избивать

4 июля 2016, 11:38
Попытались угнать машину…

Информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции сегодня ночью. Позвонил 28-летний водитель такси: на него напали трое неизвестных. Похитили кошелек, мобильный телефон и 2700 рублей.

Уточнив детали произошедшего, оперативный дежурный сразу направил к месту происшествия экипажи наружных служб, находившихся вблизи.

Спустя 15 минут сотрудники ППС на улице 2-я Производственная задержали граждан, подходящих под описание, и находящихся в нетрезвом состоянии. Их доставили в отделение полиции. Был произведен личный досмотр – обнаружены похищенные вещи.

Далее выяснилось следующее: около 12 часов ночи таксист взял клиентов у к/т «Кристалл» и повез в район «Учхоза». Когда автомобиль прибыл в указанный район, один из пассажиров накинул на шею водителя капроновую веревку и начал душить, а второй в это же время стал избивать таксиста.

Затем они перетащили водителя на заднее сидение, а третий злоумышленник попытался завести автомобиль. Когда это сделать не получилось, нападавшие забрали у таксиста ценные вещи и скрылись.

Пострадавший дошел до ближайшего строения, вызвал скорую и полицию.

Проверка задержанных показала, что все они проживают в Центральном округе. Двое, 1995 и 1987 гг.р., ранее судимы. Третий, 1997 г.р., ранее не судим. Следственные действия продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция: до 10 лет лишения свободы.


По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
Фото: иллюстрация

#Новости#Криминал#Происшествия
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