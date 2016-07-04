Голый мужчина рыбкой выпрыгнул из окна многоэтажного дома, видео 18+

Столичными полицейскими выясняются обстоятельства гибели на северо-востоке Москвы молодого человека.
Лежащее на асфальте проезда Дежнева обнаженное тело мужчины обнаружили прохожие. Молодой человек выпрыгнул из окна многоэтажки «рыбкой». Видеоролик, на котором запечатлен прыжок, опубликовал
Обнаружившие тело прохожие вызвали сотрудников скорой помощи и полицейских. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.
Изданием отмечается, что, согласно свидетельству очевидцев, молодой человек, выпрыгнувший «рыбкой» из окна, мог находиться под воздействием каких-либо препаратов.
Как выяснили журналисты «
Фото: скриншот из видео Life