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Шторм в Омске: ураган, ливень и град – будьте предельно внимательны!

30 июня 2016, 10:41
Опасные погодные явления.

Сегодня, 30 июня, в Омске снова ожидаются опасные погодные явления. Администрация города распространила штормовое предупреждение.

В ближайшие часы ожидается сильный ветер с порывами до 24 м/с, сильнейший дождь и град. Шторм будет угрожать городу в течение всего четверга.

Информация об опасных погодных явлениях получена от Обь-Иртышского УГМС.

Омичам советуют быть предельно внимательными. Это касается и водителей, и пешеходов. Соблюдайте скоростной режим. Не находитесь рядом со старыми деревьями, с рекламными щитами и ветхими строениями.

При возникновении ЧС, либо угрозе возникновения ЧС, срочно звоните по телефону единой дежурно-диспетчерской службы города 78-78-78.

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