Шторм в Омске: ураган, ливень и град – будьте предельно внимательны!

Сегодня, 30 июня, в Омске снова ожидаются опасные погодные явления. Администрация города распространила штормовое предупреждение.
В ближайшие часы ожидается сильный ветер с порывами до 24 м/с, сильнейший дождь и град. Шторм будет угрожать городу в течение всего четверга.
Информация об опасных погодных явлениях получена от Обь-Иртышского УГМС.
Омичам советуют быть предельно внимательными. Это касается и водителей, и пешеходов. Соблюдайте скоростной режим. Не находитесь рядом со старыми деревьями, с рекламными щитами и ветхими строениями.
При возникновении ЧС, либо угрозе возникновения ЧС, срочно звоните по телефону единой дежурно-диспетчерской службы города 78-78-78.