Омичи жалуются на ремонт дорог – мэрия объясняет, что всё по нормам

В настоящее время это невозможно, так как подрядная организация вела работы по укладке выравнивающих слоев покрытия дорожного полотна на улице Лукашевича, используя другой материал — асфальтобетонную смесь. Сейчас подрядчик перейдет на улицу Ленина. И уже после этого оборудование перестроят для работы с ЩМА: этот материал будет использован как на Иртышской Набережной, так и на улице Лукашевича и на мосту им. 60-летия ВЛКСМ. С этим расчетом и построен график работ предприятия. Важно отметить, что перерывы между различными этапами дорожного ремонта не влияют на безопасность дорожного движения и качество проводимых работ».