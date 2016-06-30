Омичи жалуются на ремонт дорог – мэрия объясняет, что всё по нормам

Специалисты департамента городского хозяйства подчеркивают — ремонт омских дорог ведется по графику и с соблюдением технологий.
Прежде чем преступить к ремонтным работам подрядная организация проводит обязательное обследование каждого объекта и предоставляет заказчику определенный пакет документов, в который входит, например, график работ, схема организации дорожного движения на период производства работ, результаты геодезической съемки и другие. Как только все документы сданы и проверены специалистами заказчик допускает подрядчика к выполнению первого этапа работ. Каждый этап работ принимается комиссионно.
«Контроль за ремонтом дорог идет на всех этапах выполнения работ. Проверку проводят специализированные организации, выигравшие тендер на проведение строительного контроля, а также заказчик работ — «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Омска. За ходом работ тщательно следит и департамент городского хозяйства с привлечением общественного контроля», — говорит первый заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации Омска Евгений Фомин.
В настоящее время в Омске ремонтируется дорожное покрытие сразу 15 автомобильных дорог, на пяти работы уже завершены.
Сейчас подрядные организации укладывают первый слой асфальтобетонного покрытия на улице Химиков. На Иртышской Набережной, Волгоградской, 2-й Солнечной, Короленко, Чкалова, Пушкина, Лермонтова, Королева, Лукашевича, Нефтезаводской, проспекте Мира выравнивающий слой уже уложен. Допуск для продолжения работ на этих объектах подрядчики должны получить у предприятий строительного контроля после прохождения проверки и подписания соответствующих актов. В ближайшее время дорожные рабочие преступят к укладке первого слоя на улице Маяковского. Почти 80% верхнего слоя дорожного покрытия уже уложено на Красноярском тракте. Фрезерование существующего асфальбетонного покрытия автодороги производится сейчас на улице Богдана Хмельницкого. После 10 июля ремонтные работы начнутся на мосту им. 60-летия ВЛКСМ.
«Ремонт дорожного полотна — это сложный технологический процесс, включающий много нюансов, скрытых от глаз обывателей, — продолжает Евгений Фомин, — Например, у омичей возникает вопрос: почему работы на Иртышской Набережной приостановлены после укладки выравнивающего слоя. Для того чтобы приступить к выполнению укладки верхнего слоя на этом объекте, подрядная организация должна разработать рецептуру щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, которая впоследствии проходит лабораторную проверку на предприятии, осуществляющем стройконтроль. Более того, должна быть произведена перенастройка оборудования на асфальтобетонном заводе для производства щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.
В настоящее время это невозможно, так как подрядная организация вела работы по укладке выравнивающих слоев покрытия дорожного полотна на улице Лукашевича, используя другой материал — асфальтобетонную смесь. Сейчас подрядчик перейдет на улицу Ленина. И уже после этого оборудование перестроят для работы с ЩМА: этот материал будет использован как на Иртышской Набережной, так и на улице Лукашевича и на мосту им. 60-летия ВЛКСМ. С этим расчетом и построен график работ предприятия. Важно отметить, что перерывы между различными этапами дорожного ремонта не влияют на безопасность дорожного движения и качество проводимых работ».
Источник: admomsk.ru