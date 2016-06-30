Любинский проспект - пешеходная улица, по требованию омичей

Омичи предложили мэру Двораковскому и губернатору Назарову превратить Любинский проспект в пешеходную зону, создав настоящий бульвар для отдыха местного населения и гостей города. Соответствующая петиция создана на сайте
Превращать улицу Ленина в пешеходную зону планируется еженедельно с 20:00 пятницы до 6:00 понедельника. Подобные изменения, по мнению автора петиции Алексея Атрощенко, могли бы благоприятно повлиять на экологическую ситуацию в центре города, оставшись без определенной части транспортной нагрузки, став местом для организации и проведения культурного досуга.
Кроме того, автор петиции отмечает, что при путешествии в другой город, хочется попасть в его центр, «почувствовать его ритм и окунуться в новую атмосферу». При этом во многих других городах есть свободная от движения транспорта улица, предназначенная для прогулок. По мнению Алексея Атрощенко, в настоящее время в Омске подобной улицы нет.
К данному моменту идею создания на Любинском проспекте «Омского Арбата» поддержали более 100 человек.
На Любинском проспекте в настоящее время ведутся активные ремонтные работы. Задействованы экскаваторы, привозящие щебенку самосвалы, на фасадах укладываются гранитные плиты тротуаров. Ориентировочная дата окончания работ – 3 июля.