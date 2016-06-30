Любинский проспект - пешеходная улица, по требованию омичей

Кроме того, автор петиции отмечает, что при путешествии в другой город, хочется попасть в его центр, «почувствовать его ритм и окунуться в новую атмосферу». При этом во многих других городах есть свободная от движения транспорта улица, предназначенная для прогулок. По мнению Алексея Атрощенко, в настоящее время в Омске подобной улицы нет.