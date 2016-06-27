Германия требует от России докладывать о передвижении своих войск

Генерал Игорь Конашенков выразил удивление сделанным главой немецкого военного ведомства заявлением. Представитель Минобороны отметил, что российская сторона более двух лет инициативно обо всех крупных учениях и внезапных проверках по различным каналам уведомляет своих европейских партнеров, чего делать не обязана, согласно Венским договоренностям, сообщает « Российская Газета ».



В пример генерал привел недавно завершившуюся проверку боеготовности войск, о которой иностранные военные атташе, в том числе и немецкий, были традиционно уведомлены.