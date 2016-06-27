Германия требует от России докладывать о передвижении своих войск

Генерал Игорь Конашенков, являющийся официальным представителем Минобороны РФ, прокомментировал заявления главы немецкого военного ведомства о действиях российской армии и проверках боеготовности.
В интервью немецкому изданию Bild am Sonntag Урсула фон дер Ляйен заявила, что с российской стороны было бы разумно сообщать о передвижении вооруженных сил в рамках мероприятий боевой подготовки. Кроме того, министр обороны ФРГ обратила внимания, что действия НАТО носят лишь оборонительный характер.
Генерал Игорь Конашенков выразил удивление сделанным главой немецкого военного ведомства заявлением. Представитель Минобороны отметил, что российская сторона более двух лет инициативно обо всех крупных учениях и внезапных проверках по различным каналам уведомляет своих европейских партнеров, чего делать не обязана, согласно Венским договоренностям, сообщает «
В пример генерал привел недавно завершившуюся проверку боеготовности войск, о которой иностранные военные атташе, в том числе и немецкий, были традиционно уведомлены.
Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ касательно тезиса об оборонительном характере действий НАТО напомнил о драматических итогах операций Альянса в Ливии и Югославии.
Фото: mil.ru