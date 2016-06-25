Провал на Иртышской набережной: дорога обрушилась после дождя – фото

Горожане советуют быть внимательней, прогуливаясь вдоль Иртыша по набережной от Ленинградского моста до Бульвара Победы. Это наиболее «густонаселенный» отрезок пешеходной зоны.
От времени и в результате погодных явлений во многих местах пешеходная дорога пришла в негодность. Пока некоторые местные общественные деятели мечтают о новой «самой протяженной набережной в Европе», то, что имеем, потихоньку разваливается.
Горожане советуют:
«Гуляя по пешеходной дороге вдоль набережной, внимательно смотрите куда наступаете. Внезапно почва может уйти из-под ног. Старая тротуарная плитка уже во многих местах пришла в негодность. Причем, под этой плиткой не земля или дорожная подушка, а пустота!»