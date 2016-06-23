Сотрудница полиции станцевала эротический танец – ролик попал в сеть

В сети Интернет обсуждают ролик, на котором сотрудница полиции метро города Москвы исполняет эротический танец «в знак протеста».
Под видеороликом, размещенном на YouTube, поясняется следующее: «Негодина Кристина Владимировна танцует эротические танцы, зазывает заявителей, и вступает в профсоюз, и против палочной системы» (стилистика первоисточника сохранена).
Сама «Негодина Кристина» является «Инспектором службы 2 отдела полиции УВД ММ ГУ МВД России по г. Москве»
Столичные СМИ сообщают, что полиция уже заинтересовалась роликом. Его проверят и выяснят чем руководствовалась 26-летняя девушка, выкладывая подобное «обращение» в социальную сеть...