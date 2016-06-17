В Омске строят крепость за 500 миллионов

Каждый день на объекте работают не только строители, но и представители областного министерства культуры, а также общества охраны памятников.
В Омске продолжается реконструкция историко-архитектурного комплекса «Омская крепость». Цель уникального для города проекта — восстановить сохранившиеся здания крепости, большинство из которых построено еще в XIX веке. Работы ведутся на шести объектах в рамках муниципального контракта, стоимость которого превышает 529 миллионов рублей.
«Ежедневно на объекте присутствуют специалисты министерства культуры Омской области, которые осуществляют государственный надзор в отношении объектов культурного наследия, а также активисты общества охраны памятников. Совместно с подрядчиками, проектировщиками, заказчиком они решают главную задачу — провести реконструкцию с максимальным вниманием к историческим деталям», — отмечает заместитель директора департамента строительства администрации города Илья Трушников.
До начала работ проведено полное обследование технического состояния объектов «Омской крепости». Все они без исключения находились в аварийном состоянии. Если бы администрация города не инициировала реконструкцию, через какое-то время уникальный памятник мог исчезнуть.
«Сейчас мы скрупулезно работаем над усилением всех несущих конструкций, в том числе фундаментов, элементов кирпичной кладки стен. Используем самые современные технологии. Так, для укрепления фундамента, его дополнительной гидроизоляции применяем инъекции специальным веществом «Кальматрон». Часть конструкций из-за ветхого, порой просто опасного состояния приходится разбирать. Их восстанавливаем, в том числе с помощью аутентичных строительных материалов, например, оригинального кирпича. Новые тоже используем, но только в крайнем случае, когда без этого совсем никак не обойтись», — продолжает Илья Трушников.
Добавим, что реконструкция выполняется на зданиях арсенала, кухни-столовой, инженерной мастерской, цейхгауза, казармы 1823 года постройки и казарм дисциплинарных рот 1833 года постройки. В соответствии с проектной документацией строителям предстоит выполнить реставрацию существующих каменных зданий постройки XIX века. Их необходимо приспособить под современное использование.
В будущем в этих зданиях планируется разместить мастерские народных промыслов, музей оружия, интерактивный музей с выставочными залами, центр изучения славянских традиций, музей архитектуры и градостроительства и пр. Всем зданиям необходимо вернуть исторический внешний облик с восстановлением исторических архитектурных деталей.
Обязательное условие проведения реставрационных работ — полное выполнение всех требований федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановления правительства РФ «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Реконструкция «Омской крепости» не входит в основной план подготовки города к 300-летнему юбилею, который утвержден распоряжением правительства РФ № 2040-р, а выполняется по совместной инициативе мэра Вячеслава Двораковского и губернатора Виктора Назарова при поддержке министра культуры РФ Владимира Мединского.
Источник: admomsk.ru