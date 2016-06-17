В Омске строят крепость за 500 миллионов

«Сейчас мы скрупулезно работаем над усилением всех несущих конструкций, в том числе фундаментов, элементов кирпичной кладки стен. Используем самые современные технологии. Так, для укрепления фундамента, его дополнительной гидроизоляции применяем инъекции специальным веществом «Кальматрон». Часть конструкций из-за ветхого, порой просто опасного состояния приходится разбирать. Их восстанавливаем, в том числе с помощью аутентичных строительных материалов, например, оригинального кирпича. Новые тоже используем, но только в крайнем случае, когда без этого совсем никак не обойтись», — продолжает Илья Трушников.