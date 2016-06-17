Омичка на парковке снесла зеркало у чужого авто – грозит срок до 2 лет

Кроме того, что женщина была нетрезвой и без прав, выяснилось, что она ранее неоднократно судима за кражу, грабеж и фальшивомонетничество. Прибор показал, что в выдыхаемом воздухе автоледи содержится более 1 промилле алкоголя. За новые нарушения закона омичке грозит до 2 лет лишения свободы.