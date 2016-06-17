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Омичка на парковке снесла зеркало у чужого авто – грозит срок до 2 лет

17 июня 2016, 12:42
Целая история.

В Омске инцидент с зеркалом на парковке вылился в целое уголовное дело. Невнимательная автоледи оказалась пьяна и без прав.

Предварительно установлено, что около 8 утра 37-летняя гражданка села за руль а/м Toyota Vitz в нетрезвом состоянии. И, как позже выяснилось, без прав – их она лишилась на 18 месяцев в апреле 2015 года за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Отъезжая от парковки на улице Звездова, женщина-водитель повредила боковое зеркало другого автомобиля – KIA Rio. Владелец пострадавшей иномарки и вызвал экипаж ДПС.

Кроме того, что женщина была нетрезвой и без прав, выяснилось, что она ранее неоднократно судима за кражу, грабеж и фальшивомонетничество. Прибор показал, что в выдыхаемом воздухе автоледи содержится более 1 промилле алкоголя. За новые нарушения закона омичке грозит до 2 лет лишения свободы.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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