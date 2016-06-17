На Х: АвтоВАЗ определился с будущим Xray

В открытом реестре знаков обслуживания и товарных знаков РФ появилась информация о регистрации компанией АвтоВАЗ обозначения для нового автомобиля – XRAY X.
Еще в феврале прошлого года АвтоВАЗом подавалась заявка на регистрацию этого названия, но прошла она лишь в апреле 2016 года, в свободном доступе информация появилась только сейчас. Право на торговую марку XRAY X закреплено за компанией до 2024 года, сообщает издание «
Пока никакой официальной информации о новой версии «Икс-Рэй» нет. Однако ранее, в 2015 году, Олег Груненков, возглавляющий проект «Семейство автомобилей XRAY», заявлял, что через год после появления на рынке Lada XRAY появится ее модификация с полным приводом.
Сообщалось, что полноприводный XRAY будет отличаться от переднеприводной версии даже внешне. Будет увеличен дорожный просвет, добавится пластиковый обвес кузова. Система полного привода должна будет позволить водителю ощущать уверенность в любых сложных дорожных условиях – разбитая дорога, дождь, снег.
Тем не менее, в настоящее время неизвестно, появится ли Lada XRAY X на рынке или нет в ближайшем будущем. Решение останется за новым президентом АвтоВАЗа Николя Мором, который может отказаться от выпуска новинки для сокращения расходов компании.
Фото: иллюстрация