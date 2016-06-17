На Х: АвтоВАЗ определился с будущим Xray

Еще в феврале прошлого года АвтоВАЗом подавалась заявка на регистрацию этого названия, но прошла она лишь в апреле 2016 года, в свободном доступе информация появилась только сейчас. Право на торговую марку XRAY X закреплено за компанией до 2024 года, сообщает издание « Авторевю ».