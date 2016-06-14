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16-летний омич угнал Audi A4 и выставил на продажу за 40 тысяч рублей

14 июня 2016, 18:34
Нашли по объявлениям.

В Омске сотрудники полиции задержали 16-летнего парня, подозреваемого в угоне иномарки. Вычислить несовершеннолетнего горожанина удалось после проверки авторынков и сайтов с объявлениями о продаже транспортных средств.

Накануне дознаватели отдела полиции №4 возбудили уголовное дело по факту угона. За несколько дней до этого в правоохранительные органы обратился 56-летний омич с сообщением об угоне Audi A4. Потерпевший пояснил, что оставил машину возле своего дома по улице 3-й Чередовой, где распивал спиртное со знакомым. На следующий день гражданин обнаружил пропажу иномарки и ключей от нее.

Оперативники опросили соседей заявителя, просмотрели интернет-объявления о продаже машин, проверили авторынки, площадки по авторазбору и узнали, что схожий с разыскиваемым автомобиль продает житель Ленинского округа. Сотрудники полиции выехали на улицу 10-ю Чередовую, задержали молодого человека и доставили в отделение.

По предварительным данным, 16-летний подозреваемый зашел в дом к заявителю, увидел, что он спит, и забрал ключи от машины, после чего поехал кататься по городу. Затем злоумышленник решил продать иномарку за 40 тысяч рублей. В настоящее время транспортное средство изъяли и вернули владельцу. За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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