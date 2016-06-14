16-летний омич угнал Audi A4 и выставил на продажу за 40 тысяч рублей

По предварительным данным, 16-летний подозреваемый зашел в дом к заявителю, увидел, что он спит, и забрал ключи от машины, после чего поехал кататься по городу. Затем злоумышленник решил продать иномарку за 40 тысяч рублей. В настоящее время транспортное средство изъяли и вернули владельцу. За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.