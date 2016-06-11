В Омске маршрутка врезалась в столб – шесть человек попали в больницу

Предварительно установлено, что водитель маршрутного микроавтобуса Ford Transit, мужчина 1986 г.р., ехал по улице Семиреченская со стороны улицы Мельничная. В районе перекрестка с улицей 5-я Кировская водитель не справился с управлением и врезался в столб со светофором.