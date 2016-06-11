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В Омске маршрутка врезалась в столб – шесть человек попали в больницу

11 июня 2016, 21:25
В салоне находилось 16 пассажиров.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Кировском округе Омска. Информация поступила в дежурную часть полиции 11 июня около 19 часов вечера.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного микроавтобуса Ford Transit, мужчина 1986 г.р., ехал по улице Семиреченская со стороны улицы Мельничная. В районе перекрестка с улицей 5-я Кировская водитель не справился с управлением и врезался в столб со светофором.

Итог ДТП: шесть пассажиров пострадали и были доставлены в больницу.

Всего в салоне маршрутки находилось 16 человек. Микроавтобус следовал по маршруту №381 «Новостройка - Ермак». Проводится проверка.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: vk.com/dtpomskru




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