В Омске маршрутка врезалась в столб – шесть человек попали в больницу

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Кировском округе Омска. Информация поступила в дежурную часть полиции 11 июня около 19 часов вечера.
Предварительно установлено, что водитель маршрутного микроавтобуса Ford Transit, мужчина 1986 г.р., ехал по улице Семиреченская со стороны улицы Мельничная. В районе перекрестка с улицей 5-я Кировская водитель не справился с управлением и врезался в столб со светофором.
Итог ДТП: шесть пассажиров пострадали и были доставлены в больницу.
Всего в салоне маршрутки находилось 16 человек. Микроавтобус следовал по маршруту №381 «Новостройка - Ермак». Проводится проверка.