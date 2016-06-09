Голые девушки на центральной площади города – любовь к спорту 18+

Немецкие модели во главе с небезызвестной Микаэлой Шефер (Micaela Schaefer) в честь стартующего Чемпионата Европы по футболу во Франции разделись в центре Берлина, сообщает
Откровенную фотосессию обнаженные девушки устроили у Бранденбургских ворот. Сначала девушки позировали в бикини, после – топлес. По словам самой Микаэлой Шефер, все участницы мероприятия любят футбол, они верят, что он объединяет людей.
Свидетелями устроенного девушками перформанса стили несколько сотрудников полиции, но никаких мер в отношении полураздетых моделей они принимать не стали.
Микаэла Шефер – немецкая модель, телеведущая и актриса, прославившаяся многочисленными публичными акциями с обнажением, в частности, в честь Пасхи, Октоберфеста, Дня влюбленных.
Евро-2016 пройдет с 10 июня по 10 июля, матчи турнира будут проходить в10 французских городах. Сборная Россия свой первый матч в рамках чемпионата проведет в субботу, 11 июня, с Англией, также нашей команде предстоит сыграть с Уэльсом и Словакией.
Фото: eurosport.onet.pl