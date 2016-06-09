Голые девушки на центральной площади города – любовь к спорту 18+

Немецкие модели во главе с небезызвестной Микаэлой Шефер (Micaela Schaefer) в честь стартующего Чемпионата Европы по футболу во Франции разделись в центре Берлина, сообщает Eurosport.Onet .



Откровенную фотосессию обнаженные девушки устроили у Бранденбургских ворот. Сначала девушки позировали в бикини, после – топлес. По словам самой Микаэлой Шефер, все участницы мероприятия любят футбол, они верят, что он объединяет людей.