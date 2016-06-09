ДТП в Омске: пьяные за рулем, шестеро пострадавших

За прошедшие сутки в различные отделения полиции по Омску и Омской области поступило более тысячи сообщений о преступлениях и происшествиях. В том числе пресечено свыше 900 административных правонарушений.
За нарушение правил дорожного движения составлен 681 административный материал, 24 из них за управление автомобилем в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД зафиксировали на дорогах 64 ДТП, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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