Мавроди набрал 104 миллиона с новым проектом «Зомби»

Скандально известный организатор МММ Сергей Мавроди, похоже, решил переквалифицироваться в кинодеятели. Мавроди выступил в качестве сценариста комедийного сериала «Зомби». Проект за первые месяцы набрал 104 млн просмотров в сети Интернет. Об этом сообщает официальный портал сериала www.zomborussia.tv.
Первая серия нового проекта появилась в декабре 2015 года. По сценарию, в ходе получасового сюжета, скептически настроенного обывателя атакует зомби. Однако укусы «вредителя» действий на героя никаких не производят. Более того, сами зомби трансформируются вновь в живых людей.
Как заявляют создатели сериала, «автор вслед за классиками русской литературы исследует извечный вопрос, кому у нас жить хорошо? При этом использует комедийный метод, который позволяет наиболее ярко описать действительность. Вывод автора неутешительный: хорошо живется в современной России только зомби».
Как сообщается на сайте www.zomborussia.tv, Сергей Мавроди автор не только сценария, но и оригинальной музыки к 13 сериям. С. Мавроди заявил, что он «занялся этим исключительно ради развлечения, и ни о какой прибыли тут речи не идёт в принципе».
Роли в сериале исполняют волонтеры – экс-участники «МММ». В основном, всё, что видит зритель на экране, не декорации, а квартира главного героя. Это позволило минимизировать расходы, связанные с выпуском серий:
«Финансирование проекта более чем скромное», - заявляют создатели сериала.
На сайте www.zomborussia.tv сообщается, что итоги первого, еще не завершенного сезона, уже показали, что «аудитория поняла сериал, статистика просмотров и число комментарием под каждой серией это подтверждают». Ожидается также, что рост зрительского интереса будет только возрастать.
Портал проекта напоминает, что С.Мавроди получил широкую известность в 90-х годах прошлого столетия как создатель финансовой «пирамиды» МММ. Он также является автором «почти десятка литературных произведений, в том числе романа, и киносценария и сборника стихов».