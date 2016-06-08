Мавроди набрал 104 миллиона с новым проектом «Зомби»

Как сообщается на сайте www.zomborussia.tv, Сергей Мавроди автор не только сценария, но и оригинальной музыки к 13 сериям. С. Мавроди заявил, что он «занялся этим исключительно ради развлечения, и ни о какой прибыли тут речи не идёт в принципе».