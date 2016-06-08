Геннадий Зюганов заявил о глобальной угрозе – обращение к гражданам

В тексте обращения глава КПРФ напоминает: в истории России только сплоченность власти и общества приводили к стойкости в преодолении суровых испытаний. Основная угроза национальному единству сегодня – это нарастающее противостояние между двумя тенденциями дальнейшего движения страны. Либерализация грозит уходом в никуда. Вернуть Россию в авангард исторического процесса может только созидательный патриотизм, опирающийся на обновленный социалистический выбор.