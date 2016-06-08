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Геннадий Зюганов заявил о глобальной угрозе – обращение к гражданам

8 июня 2016, 17:01
«Без Родины наши имена и дела обречены на забвение».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов через свое обращение к гражданам Российской Федерации призвал не словом, а делом поддержать общенациональный диалог во имя возрождения страны. Текст обращения публикует сайт партии КПРФ.

Обращение Зюганова «Без Родины наши имена и дела обречены на забвение» связано с 75-й годовщиной начала Великой Отечественной Войны. Слова главы КПРФ связаны с анализом важнейших проблем, с которым столкнулась Россия. В тексте обращения также указаны пути их преодоления.

Наибольшими проблемами современности Геннадий Зюганов называет нестабильную международную обстановку, угрожающую всему миру, а также ухудшение экономической ситуации в РФ.

В числе знаковых событий последних лет лидер КПРФ назвал возвращение Крыма в Россию, поддержка героически сопротивляющегося Донбасса, многотысячное шествие «Бессмертного полка» в День великой Победы. Эти исторические вехи показывают, насколько велик патриотический подъем нашего общества.

К сожалению, власть не смогла использовать этот кредит народного доверия для консолидации всех здоровых политических сил и в преддверии предстоящих парламентских выборов продолжает опираться на политтехнологов и административный произвол. В итоге, по мнению Г.Зюганова, ситуация в стране продолжит осложняться.

В тексте обращения глава КПРФ напоминает: в истории России только сплоченность власти и общества приводили к стойкости в преодолении суровых испытаний. Основная угроза национальному единству сегодня – это нарастающее противостояние между двумя тенденциями дальнейшего движения страны. Либерализация грозит уходом в никуда. Вернуть Россию в авангард исторического процесса может только созидательный патриотизм, опирающийся на обновленный социалистический выбор.

У КПРФ есть свое видение антикризисной программы, детали которой можно обсудить в ходе публичных теледебатов перед предстоящими выборами в рамках обсуждения общего стратегического плана.

Фундамент программы – взвешенные правила «патриотического общественного договора». Эти правила не должны нарушать ни оправдания внешними факторами, ни насилие над общественным мнением, ни предвыборные манипуляции. И отдельно – очернение советской истории должно означать провокацию против памяти поколений, равное предательству национальных интересов.

Геннадий Зюганов убежден: патриотический общественный договор благоприятно скажется на политическом климате в России. Здесь не важны писанные соглашения. Главное – чтобы люди увидели истинную, а не показную заботу властей о стране и народе, выраженную в реальных делах.

Полный текст обращения размещен на официальном сайте КПРФ.

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