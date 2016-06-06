Взрыв в многоэтажном доме – частичное обрушение



Далее информацию подтвердили официально. Пресс-служба МЧС по Оренбургской области сообщила, что произошел взрыв бытового газа в квартире, расположенной на 9 этаже здания. В результате частично обрушилась плита перекрытия между 9-м и 8-м этажами, а также часть наружной несущей плиты.