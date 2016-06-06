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Взрыв в многоэтажном доме – частичное обрушение

7 июня 2016, 00:09
Взрыв в многоэтажном доме – частичное обрушение

Первоначально информация о взрыве в 9-этажном жилом доме Оренбурга появилась в социальных сетях. Сообщалось о частичном обрушении здания.

Грохот слышали в разных частях города. По улице разбросаны кирпичи и другие элементы здания, повреждены несколько припаркованных автомобилей. К месту происшествия стали стягиваться силы спасателей, полиции и медиков.


Далее информацию подтвердили официально. Пресс-служба МЧС по Оренбургской области сообщила, что произошел взрыв бытового газа в квартире, расположенной на 9 этаже здания. В результате частично обрушилась плита перекрытия между 9-м и 8-м этажами, а также часть наружной несущей плиты.


Есть пострадавшие – трое мужчин и одна женщина. Из-под завалов спасено 2 человека. Жильцы ближайших подъездов эвакуированы. На месте от различных служб работают 99 человек и 27 единиц спецтехники.


Фото: vk.com/orenburg_vk


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