Личные данные 100 млн пользователей «ВК» похитили и выставили на торги

Взломаны и выложены на черном рынке цифровых технологий данные ориентировочно 100 миллионов страниц пользователей социальной сети «ВКонтакте».
Взлом осуществил хакер с псевдонимом Peace. Полученные данные были им размещены в закрытой части интернета, используемой для проведения незаконных операций. За полученные сведения похититель попросил один биткойн, что составляет 570 долларов. Согласно заявлению хакера, он получил данные более чем со 100 миллионов страниц пользователей, сообщает издание Motherboard.
Украденная информация представляет собой пароли, логины, адреса электронной почты, номера телефонов. Издание отмечает, что с пользователем, с которым удалось связаться, подтвердил, что с помощью опубликованного хакером пароля можно открыть его страницу.
Также получившее данные от киберпреступника издание LeakedSource, уже опубликовало анализ полученных сведений. Отмечается, что свыше полутора миллиона пользователей использовали простые пароли «11111», «123456», «qwerty», «123456789». Также в 52 миллионах случаев использовалась электронная почта Yandex.ru и Mail.ru.
В публикации LeakedSource обращается внимание на несоответствие нынешним стандартам методы хранения паролей «ВКонтакте», что и могло привести к тотальному взлому.
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