Личные данные 100 млн пользователей «ВК» похитили и выставили на торги

Взлом осуществил хакер с псевдонимом Peace. Полученные данные были им размещены в закрытой части интернета, используемой для проведения незаконных операций. За полученные сведения похититель попросил один биткойн, что составляет 570 долларов. Согласно заявлению хакера, он получил данные более чем со 100 миллионов страниц пользователей, сообщает издание Motherboard.