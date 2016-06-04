Ремонт дорог в Омске: еще семь улиц и один мост

Напомним, первые аукционы по указанным улицам были проведены еще в апреле 2016 года. Подрядчики боролись за 18 лотов на ремонт 21 магистрали Омска. Однако по пяти улицам (Химиков, Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Хмельницкого) ГУКС Омской области аукционы признал несостоявшимися, так как заявки не соответствовали требованиям. И вот со второй попытки подрядчики все же были определены.