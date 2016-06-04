Ремонт дорог в Омске: еще семь улиц и один мост

Еще пять дорог Омска в скором времени начнут быть похожи на городские магистрали, а не на направления. Пресс-служба областного правительства сообщила о проведении в июне аукционов по выбору подрядчиков на ремонт улиц Химиков, Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Хмельницкого.
Со второй попытки аукционы состоялись, и подрядчики были определены. Улицу Химиков в нормальный вид приведет ООО «Стройсервис». Улицами Маяковского и Б. Хмельницкого займется ООО «СПК «Дорстрой», а к ремонту улиц Пушкина и Лермонтова приступит ООО «Росстройгрупп».
С указанными организациями должны заключить контракты в течение 10 дней.
Напомним, первые аукционы по указанным улицам были проведены еще в апреле 2016 года. Подрядчики боролись за 18 лотов на ремонт 21 магистрали Омска. Однако по пяти улицам (Химиков, Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Хмельницкого) ГУКС Омской области аукционы признал несостоявшимися, так как заявки не соответствовали требованиям. И вот со второй попытки подрядчики все же были определены.
Работы на тех дорогах, аукционы по которым состоялись в мае, в настоящее время активно ведутся. В ближайшее время дорожники приступят к ремонту улиц 2-я Солнечная, Нефтезаводская. Так же начнется ремонт на мосту имени 60-летия ВЛКСМ.
Контролем качества работ по ремонту дорог, а также за прохождением средств, занимается Минстрой, который в свою очередь привлекает для этого общественников и представителей омских СМИ. Ведется регулярный объезд территорий.
Напомним, ранее было опубликовано два списка дорог, которые планируется отремонтировать в 2016 году.
К первоначально согласованному добавился еще один – за счет средств, выделенных через систему «