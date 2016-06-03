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Омский Авангард подписал форварда своего принципиального соперника

3 июня 2016, 17:26
Усиление атаки.

Омский «Авангард» заключил двухлетнее соглашение с 28-летним нападающим Александром Кучерявенко, ранее выступавшим за подмосковный «Витязь», отношения которого с омским клубом носят непростой характер, сообщает пресс-служба «ястребов».

В минувшем сезоне в составе подольского «Витязя» форвард в 27 играх сумел отметиться двумя голами, а также девятью результативными передачами при показателе полезности «-3». На протяжении всей карьеры, до прошлогоднего перехода в подмосковную команду, Александр Кучерявенко защищал цвета питерского СКА.

В настоящее время «Авангардом» ведется активная селекционная работа, за недавнее время было подписано достаточно большое количество новых игроков. В частности, накануне стало известно, что состав «Авангарда» пополнит 30-летний форвард, который является двукратным обладателем Кубка Гагарина, Михаил Юньков. Также в стан «ястребов» возвращается воспитанник омского хоккея Кирилл Рассказов.


Фото: hawk.ru

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