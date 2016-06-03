Омский Авангард подписал форварда своего принципиального соперника

В настоящее время «Авангардом» ведется активная селекционная работа, за недавнее время было подписано достаточно большое количество новых игроков . В частности, накануне стало известно, что состав «Авангарда» пополнит 30-летний форвард, который является двукратным обладателем Кубка Гагарина, Михаил Юньков. Также в стан «ястребов» возвращается воспитанник омского хоккея Кирилл Рассказов.