Жестокое избиение детей в Омске – проверяют пару пенсионеров

В Омске правоохранительные органы начали проверку по сообщению в средствах массовой информации о пожилой паре, избивающей чужих детей.
Сегодня, 1 июня, в региональных СМИ появились сведения о том, что во дворе одного из жилых домов по улице Звездова пенсионер сильно избил 10-летнего мальчика. Следственное управление начало по данному факту доследственную проверку.
Правоохранители тщательно проверят опубликованные сведения. Упоминалось, что пожилой гражданин с супругой в течение года терроризируют детей, живущих в доме и гуляющих во дворе. Также от рук злоумышленников пострадали 11-мальчик и 9-летняя девочка. Действиям пожилой пары дадут юридическую оценку.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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