Город55
ГлавноеВсе новости

Жестокое избиение детей в Омске – проверяют пару пенсионеров

1 июня 2016, 11:54
Предположительно пострадали три ребенка.

В Омске правоохранительные органы начали проверку по сообщению в средствах массовой информации о пожилой паре, избивающей чужих детей.

Сегодня, 1 июня, в региональных СМИ появились сведения о том, что во дворе одного из жилых домов по улице Звездова пенсионер сильно избил 10-летнего мальчика. Следственное управление начало по данному факту доследственную проверку.

Правоохранители тщательно проверят опубликованные сведения. Упоминалось, что пожилой гражданин с супругой в течение года терроризируют детей, живущих в доме и гуляющих во дворе. Также от рук злоумышленников пострадали 11-мальчик и 9-летняя девочка. Действиям пожилой пары дадут юридическую оценку.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31