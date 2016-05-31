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Омские заморозки: отрицательные температуры, предупреждение мэрии

31 мая 2016, 16:32
Зима возвращается.

Омская мэрия предупреждает жителей о заморозках, которые ожидаются ночью с 1 по 3 июня. Местами по области ожидается понижение температуры до 0…-5 градусов. Владельцам дачных участков и частных домов рекомендуют позаботиться о посадках однолетних растений, овощей, плодоносных деревьях.

Как пояснила главный агроном Управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Галина Цыганова, внешним проявлением заморозков является образование инея на почве и растениях. Понижение температуры может частично или полностью уничтожить урожай. Пожалуй, основной метод спасения посадок – использование укрывных материалов. Кроме того, выручить садоводов могут части пластиковых бутылок, банки, полиэтиленовая пленка, старые рамы. Всходы картофеля можно сохранить, сильно окучив, правда, после этого нужно обязательно раскопать зелень, чтобы она смогла напитываться солнцем, передает пресс-служба мэрии Омска.


Фото: иллюстрация

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