Омские заморозки: отрицательные температуры, предупреждение мэрии

Как пояснила главный агроном Управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Галина Цыганова, внешним проявлением заморозков является образование инея на почве и растениях. Понижение температуры может частично или полностью уничтожить урожай. Пожалуй, основной метод спасения посадок – использование укрывных материалов. Кроме того, выручить садоводов могут части пластиковых бутылок, банки, полиэтиленовая пленка, старые рамы. Всходы картофеля можно сохранить, сильно окучив, правда, после этого нужно обязательно раскопать зелень, чтобы она смогла напитываться солнцем, передает пресс-служба мэрии Омска.