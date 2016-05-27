В Омске ремонт теплотрассы перекроет 4 улицы

Кроме того, портал Gorod55.ru ранее сообщал, что в течение двух месяцев СП «Тепловые сети» АО «Омск РТС» будут проводить капитальный ремонт теплотрассы по улицам Тарской и 18-й Северной. Таким образом, до августа движение на указанных участках будет перекрыто.