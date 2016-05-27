Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске ремонт теплотрассы перекроет 4 улицы

27 мая 2016, 09:37
Водителям лучше воспользоваться объездными путями.

Компания «Омск РТС» информирует горожан о том, что в связи с проведением аварийного ремонта на теплотрассе будет полностью перекрыто движение по улицам:

– Арктической между улицами 9-й Ремесленной и 10-й Ремесленной с 20:00 27 мая до 08:00 28 мая.

– Проспекту Мира от улицы Заозерной до улицы 70 лет СибАДИ с 20:00 28 мая до 08:00 29 мая.

Кроме того, портал Gorod55.ru ранее сообщал, что в течение двух месяцев СП «Тепловые сети» АО «Омск РТС» будут проводить капитальный ремонт теплотрассы по улицам Тарской и 18-й Северной. Таким образом, до августа движение на указанных участках будет перекрыто.


Фото: иллюстрация

#Новости#Транспорт#Недвижимость#Главное#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31