В Омске ремонт теплотрассы перекроет 4 улицы

Компания «Омск РТС» информирует горожан о том, что в связи с проведением аварийного ремонта на теплотрассе будет полностью перекрыто движение по улицам:
– Арктической между улицами 9-й Ремесленной и 10-й Ремесленной с 20:00 27 мая до 08:00 28 мая.
– Проспекту Мира от улицы Заозерной до улицы 70 лет СибАДИ с 20:00 28 мая до 08:00 29 мая.
Кроме того, портал Gorod55.ru ранее сообщал, что в течение двух месяцев СП «Тепловые сети» АО «Омск РТС» будут проводить капитальный ремонт теплотрассы по улицам Тарской и 18-й Северной. Таким образом, до августа движение на указанных участках будет перекрыто.
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