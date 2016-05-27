Record White Party — национальный тур в преддверии Sensation!

Официальное пре-пати Sensation!**



4 июня | Клуб «Атлантида»



За 8 лет существования имиджевое мероприятие стало визитной карточкой многих клубных площадок России и СНГ. White Party — это всегда аншлаги, красивая публика, уникальное оформление площадок и шоу, резиденты проекта Sensation в России, атмосфера легкости, свободы и сияние безупречной чистоты. Главное условие посещения мероприятия — строгий дресс-код для всех зрителей и участников: все в белом.