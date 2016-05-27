Record White Party — национальный тур в преддверии Sensation!

Мир запредельных удовольствий раскроет свои двери пред тобой… Готовься окунуться в наслаждение… Не отказывай себе в возможности испытать восторг… Стань частью белого царства…
Record White Party* возвращается в Омск!
Официальное пре-пати Sensation!**
4 июня | Клуб «Атлантида»
За 8 лет существования имиджевое мероприятие стало визитной карточкой многих клубных площадок России и СНГ. White Party — это всегда аншлаги, красивая публика, уникальное оформление площадок и шоу, резиденты проекта Sensation в России, атмосфера легкости, свободы и сияние безупречной чистоты. Главное условие посещения мероприятия — строгий дресс-код для всех зрителей и участников: все в белом.
Этот заезд ты запомнишь навсегда!
DRESS CODE: ONLY WHITE!***
*Рекорд Уайт Пати
**Сэнсэйшен
***Дресс-код: только в белом
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