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Record White Party — национальный тур в преддверии Sensation!

27 мая 2016, 09:34
Record White Party — национальный тур в преддверии Sensation!

Мир запредельных удовольствий раскроет свои двери пред тобой… Готовься окунуться в наслаждение… Не отказывай себе в возможности испытать восторг… Стань частью белого царства…

Record White Party* возвращается в Омск!

Официальное пре-пати Sensation!**

4 июня | Клуб «Атлантида»

За 8 лет существования имиджевое мероприятие стало визитной карточкой многих клубных площадок России и СНГ. White Party — это всегда аншлаги, красивая публика, уникальное оформление площадок и шоу, резиденты проекта Sensation в России, атмосфера легкости, свободы и сияние безупречной чистоты. Главное условие посещения мероприятия — строгий дресс-код для всех зрителей и участников: все в белом.

Этот заезд ты запомнишь навсегда!

DRESS CODE: ONLY WHITE!***

*Рекорд Уайт Пати

**Сэнсэйшен

***Дресс-код: только в белом

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#Новости#Реклама#Афиша#Общество
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