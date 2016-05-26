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Сибиряки переведут время на час вперед

26 мая 2016, 15:32
Решение депутатов.

Сегодня, 26 мая, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области одобрили перевод региона в часовой пояс UTC+7. Таким образом, появится часовая разница с Омской областью, а разница с Москвой увеличится с 3-х часов до 4-х, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Законопроект, подразумевающий внесение изменений в пятую статью федерального закона «Об исчислении времени» подержали 58 депутатов, трое воздержались, выступили против – трое.

Переход Новосибирской области в новый часовой пояс может произойти уже 3 июля в случае одобрения данных поправок Госдумой и последующего подписанием соответствующего документа президентом РФ.

Ранее вопрос о переводе на час в Новосибирской области вызвал широкую общественную дискуссию, единого мнения по этому вопросу не было.

Стоит отметить, что вопрос перевода часов ранее стоял и в Омской области. В октябре 2014 года осуществлялся последний переход на зимнее время. В Магаданской области и Забайкальском крае стрелки переводились на два часа, подобный сценарий мог иметь место и в нашем регионе. Таким образом, Омск попал бы в один часовой пояс с Екатеринбургом и сократил отставание от Москвы до двух часов. Подобный перевод стрелок часов позволил бы фактическому времени синхронизироваться с астрономическим, ликвидировав существующее отставание в один час.


Фото: иллюстрация

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