Сибиряки переведут время на час вперед

Стоит отметить, что вопрос перевода часов ранее стоял и в Омской области . В октябре 2014 года осуществлялся последний переход на зимнее время. В Магаданской области и Забайкальском крае стрелки переводились на два часа, подобный сценарий мог иметь место и в нашем регионе. Таким образом, Омск попал бы в один часовой пояс с Екатеринбургом и сократил отставание от Москвы до двух часов. Подобный перевод стрелок часов позволил бы фактическому времени синхронизироваться с астрономическим, ликвидировав существующее отставание в один час.