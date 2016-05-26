Сибиряки переведут время на час вперед

Сегодня, 26 мая, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области одобрили перевод региона в часовой пояс UTC+7. Таким образом, появится часовая разница с Омской областью, а разница с Москвой увеличится с 3-х часов до 4-х, сообщает «
Законопроект, подразумевающий внесение изменений в пятую статью федерального закона «Об исчислении времени» подержали 58 депутатов, трое воздержались, выступили против – трое.
Переход Новосибирской области в новый часовой пояс может произойти уже 3 июля в случае одобрения данных поправок Госдумой и последующего подписанием соответствующего документа президентом РФ.
Ранее вопрос о переводе на час в Новосибирской области вызвал широкую общественную дискуссию, единого мнения по этому вопросу не было.
Стоит отметить, что
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