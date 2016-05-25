Сотни девушек в шортиках соберутся в центре Омска

В Омске состоялась пресс-конференция «Цветочный забег: Женщины – детям!». Организаторы серии забегов «Сибирский международный марафон», партнёры и участницы рассказали о подготовке второго женского старта в Омске.
В этом году забег пройдёт под девизом «Женщины – детям!», и присоединиться к всемирному беговому благотворительному движению уже пожелали известные мамы нашего города, среди них Алёна Шлеменко, Людмила Бельская и Надежда Ярославская.
Обладательница премии «Народный герой» за разработку теста на определение онкологии по слюне Людмила Бельская призналась, что Цветочный забег станет её первым беговым опытом:
«Принять участие в таком событии – для меня крайне важно. Чем больше будет затрагиваться проблема онкологии, и чем раньше она будет диагностирована, тем выше вероятность выздоровления людей. Обязательно побегу и приобщу к этому движению своего сына, он занимается каратэ и плаваньем, совместная пробежка будет нам обоим в радость!»
Радио Сибирь, в лице ведущей утреннего «Йети-шоу» Надежды Ярославской, выйдет на трассу Цветочного забега, чтобы на своём примере призвать людей к бегу:
«Мы за спорт, мы за здоровый образ жизни! Хочется собственными ногами опробовать трассу, поддержать бегущих и уже на финише поделиться с коллегами атмосферой, которая царит среди участниц. Планирую побежать не одна, а в компании сына, 5 километров для него – это небольшая разминка».
Отметим, что второй Цветочный забег в Омске официально поддержит фонд «Подари жизнь», который уже помогает детям справиться с тяжёлыми онко и гематологическими заболеваниями. Регистрация участниц доступна на сайте
Напомним, «фишкой» этого забега является то, что участниками станут только женщины старше 14 лет. Есть две дистанции, на 10 и на 5 километров. Трасса будет пролегать по парку "Зеленый остров" и набережной Тухачевского. По традиции на финише участницам дарят цветы.
Источник: www.runsim.ru/flowers
Фото: иллюстрация