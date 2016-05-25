Сотни девушек в шортиках соберутся в центре Омска

«Принять участие в таком событии – для меня крайне важно. Чем больше будет затрагиваться проблема онкологии, и чем раньше она будет диагностирована, тем выше вероятность выздоровления людей. Обязательно побегу и приобщу к этому движению своего сына, он занимается каратэ и плаваньем, совместная пробежка будет нам обоим в радость!»