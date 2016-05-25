Порошенко в России: идет обмен в Ростове-на-Дону

Самолет президента Украины с россиянами Александром Александровым и Евгением Ерофеевым на борту прибыл в аэропорт Ростова-на-Дону, где Петра Порошенко ожидала осужденная Надежда Савченко, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на свой источник. Обмен уже осуществлен и Савченко летит на Украину.



Источник издания сообщает, что обмен осуществляется на основании договора о выдаче лиц для дальнейшего отбывания наказания между двумя государствами. Сопровождающие Савченко представители российских правоохранительных органов ранее прибыли в аэропорт Ростова-на-Дону, ожидая прибытия самолета из Украины.