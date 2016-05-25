Порошенко в России: идет обмен в Ростове-на-Дону

Самолет президента Украины с россиянами Александром Александровым и Евгением Ерофеевым на борту прибыл в аэропорт Ростова-на-Дону, где Петра Порошенко ожидала осужденная Надежда Савченко, сообщает «
Источник издания сообщает, что обмен осуществляется на основании договора о выдаче лиц для дальнейшего отбывания наказания между двумя государствами. Сопровождающие Савченко представители российских правоохранительных органов ранее прибыли в аэропорт Ростова-на-Дону, ожидая прибытия самолета из Украины.
Со ссылкой на источника, осведомленного о ходе переговоров по обмену между РФ и Украиной, издание отмечается, что уже сегодня во второй половине дня осужденная летчица может оказаться в Киеве. Тем не менее, официального подтверждения данной информации нет.
При этом защита Надежды Савченко сообщила «Интерфаксу», что о предстоящем обмене ей ничего неизвестно, и для получения сведений в данному случае нужно обращаться к официальным представителям государства.
В Кремле заявили, что сведениями касательно прибытия самолета украинского президента в Ростов-на-Дону для осуществления обмена летчицы Надежды Савченко на двух россиян не располагают.