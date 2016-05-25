Чего не хватает омичам

Сибиряки на Яндекс.Маркете в большей степени интересовались товарами категорий «Дом и дача» (19,9%), электроникой (19,2%) и бытовой техникой (13%). Причем в среднем спрос на товары для дома и дачи, а также детскую продукцию в округе ниже, чем по стране. Обратная тенденция касается продукции категорий «Авто», «Спорт и отдых» за аналогичный период времени.