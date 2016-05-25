Чего не хватает омичам

Рынок онлайн-торговли в Сибирском федеральном округе изучен Яндекс.Маркетом. Выяснено, в каких интернет-магазинах и что именно покупают жители крупных городов.
Согласно сведениям TNS, в Сибири в 2015 году совершали онлайн-покупки по крайней мере 3,44 миллиона человек – 81% пользователей интернета федерального округа, возраст которых превышает 18 лет.
По темпам роста количества посещений интернет-магазинов Сибирский регион немного уступает средним по стране показателем, где с марта 2015 по март 2016 года число посещений выросло на 7%, в округе же – на 5%.
Сибиряки на Яндекс.Маркете в большей степени интересовались товарами категорий «Дом и дача» (19,9%), электроникой (19,2%) и бытовой техникой (13%). Причем в среднем спрос на товары для дома и дачи, а также детскую продукцию в округе ниже, чем по стране. Обратная тенденция касается продукции категорий «Авто», «Спорт и отдых» за аналогичный период времени.
Что касается Омска, то наиболее востребованной у горожан оказалась электроника (21,3%), следом расположились товары категории «Дом и дача» (17,7%), на третьем месте по популярности оказалась компьютерная техника (14,1%). Далее идет бытовая техника (10,8%), автомобильная продукция (10,2%), детские товары (5,6%) и спортивная атрибутика (4,6%).
Отмечается увеличение доли переходов с мобильных устройств на сайты интернет-магазинов. В среднем по России этот показатель составляет 8%, в Сибири и Омске – 5%. Столь низкая доля переходов связывается с активным использование мобильных приложений, которые в данной статистике не учтены.
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