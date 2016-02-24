Мода 2016: девушкам разрешили ходить голыми 18+

Posted 24 февраля 2016,, 02:44
Published 24 февраля 2016,, 02:44
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Прошедшая с 19 по 23 февраля в Лондоне неделя высокой моды показала тенденции развития этого направления искусства на период осень/зима 2016.
Журналисты издания «The Huffington Post UK» заметили один доминирующий тренд, который встретился во всех дизайнерских коллекция и появился на большинстве подиумов.
Так называемое «Голое платье» теперь не единственный откровенный аксессуар в модном гардеробе. Теперь есть еще и «Голый комбинезон». Причем, прикрывать грудь вовсе не обязательно — теперь так модно. Ну, в крайнем случае, достаточно прикрыть пикантные части тела кружевами, лямками подтяжек или просто «приклеенными» звездочками.
Десятка самых вызывающих нарядов London Fashion Week 2016: