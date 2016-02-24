Мода 2016: девушкам разрешили ходить голыми 18+

Так называемое «Голое платье» теперь не единственный откровенный аксессуар в модном гардеробе. Теперь есть еще и «Голый комбинезон». Причем, прикрывать грудь вовсе не обязательно — теперь так модно. Ну, в крайнем случае, достаточно прикрыть пикантные части тела кружевами, лямками подтяжек или просто «приклеенными» звездочками.