Россиян оставят без соцсетей

Отмечается, что все уже прописано в трудовом кодексе, вопросы подобного характера могут регулироваться локальными нормативными актами или коллективным договором. Также обращается внимание на тот факт, что в Минтруд по этому поводу обращений не поступает, значит работодатели и работники сами решают эти вопросы.