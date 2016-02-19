Россиян оставят без соцсетей

Вице-премьером правительства РФ Ольгой Голодец дано поручение главе Минтруда Максиму Топилину, суть которого заключается в рассмотрении вопроса запрета использования социальных сетей россиянами на рабочем месте.
Ранее сообщалось, что Владимир Слепак, занимающий пост председателя комиссии Общественной палаты по качеству жизни граждан, социальной политике и трудовым отношениям, направил Ольге Голодец письмо с предложением ввести запрет на ведение личной переписки в соцсетях в рабочие часы с угрозой увольнения, регламентировав это с помощью изменений в ТК РФ.
В результате Ольга Голодец дала поручение Максиму Топилину, министру труда и социальной защиты, рассмотреть данное предложение. Помимо этого, Глава социального блока правительства РФ распорядилась обсудить этот вопрос с РСПП (Российским союзом промышленников и предпринимателей), с Федерацией независимых профсоюзов и Общественной палатой, сообщает издание «
Изданием отмечается, что получение данного поручения в пресс-службе Минтруда подтвердили, заметив, что необходимых для запрета использования социальных сетей в рабочие часы предпосылок ведомство не видит.
Отмечается, что все уже прописано в трудовом кодексе, вопросы подобного характера могут регулироваться локальными нормативными актами или коллективным договором. Также обращается внимание на тот факт, что в Минтруд по этому поводу обращений не поступает, значит работодатели и работники сами решают эти вопросы.
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