НЛО, преследовавший корабль на орбите Земли, пронесся мимо МКС - видео

Опубликованное накануне видео было сделано в январе нынешнего года. В тот день экипажем МКС ожидалось прибытие с Земли грузового корабля с продуктами, за которым следовало НЛО, держащееся от космического судна на расстоянии, но и не дававшее ему возможности оторваться.