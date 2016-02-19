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НЛО, преследовавший корабль на орбите Земли, пронесся мимо МКС - видео

19 февраля 2016, 16:19
Слежка неопознанного летающего объекта.

Недавно одной из камерам МКС удалось заснять НЛО, которое следовало за грузовым кораблем, направляющимся к международной космической станции по земной орбите.

Опубликованное накануне видео было сделано в январе нынешнего года. В тот день экипажем МКС ожидалось прибытие с Земли грузового корабля с продуктами, за которым следовало НЛО, держащееся от космического судна на расстоянии, но и не дававшее ему возможности оторваться.

Подобное преследование продолжалось до тех пор, пока грузовой корабль не приблизился к МКС на короткую дистанцию. После чего странный необычный летающий объект удалился в неизвестном направлении.



В конце декабря 2015 года установленные по периметру МКС камеры также сумели запечатлеть необычный объект, который пролетал мимо Земли на очень высокой скорости.



Международная космическая станция на околоземной орбите находится с 20 ноября 1998 года. МКС используется в качестве базы для исследований, которые способствуют изучению космоса.


Фото: скриншот из видео YouTube

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