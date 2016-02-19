НЛО, преследовавший корабль на орбите Земли, пронесся мимо МКС - видео

Недавно одной из камерам МКС удалось заснять НЛО, которое следовало за грузовым кораблем, направляющимся к международной космической станции по земной орбите.
Опубликованное накануне видео было сделано в январе нынешнего года. В тот день экипажем МКС ожидалось прибытие с Земли грузового корабля с продуктами, за которым следовало НЛО, держащееся от космического судна на расстоянии, но и не дававшее ему возможности оторваться.
Подобное преследование продолжалось до тех пор, пока грузовой корабль не приблизился к МКС на короткую дистанцию. После чего странный необычный летающий объект удалился в неизвестном направлении.
В конце декабря 2015 года установленные по периметру МКС камеры также сумели запечатлеть необычный объект, который пролетал мимо Земли на очень высокой скорости.
Международная космическая станция на околоземной орбите находится с 20 ноября 1998 года. МКС используется в качестве базы для исследований, которые способствуют изучению космоса.
Фото: скриншот из видео YouTube