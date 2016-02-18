МТС Smart Sprint 4G: лучший операторский смартфон 2015 года

Этот бюджетный аппарат, который и сегодня можно купить в интернет-магазине МТС всего за 4490 рублей, опередил предложения других российских операторов по итогам онлайн-голосования, проводимого в рамках ежегодной премии «Лучший гаджет по версии Рунета».
Об этом сообщил организатор премии новостной сайт Hi-tech.mail.ru, учтя голоса около 400 тысяч человек.
Для многих абонентов МТС именно МТС Smart Sprint 4G в 2015 году стал первым смартфоном. Появившись на прилавках в сентябре, не меньше месяца этот гаджет оставался самым доступным на российском рынке смартфоном среди LTE-устройств с диагональю экрана 4,5″. В преддверии нового учебного года выгодное предложение от МТС оценили родители школьников и студенты. Самое удачное на сегодня сочетание цены и технических параметров смартфона в итоге сделало МТС SMART Sprint 4G настоящим «народным героем».
Популярность смартфона МТС SMART Sprint 4G отражает успех стратегии МТС по увеличению популярности мобильного интернета. Весной 2015 года МТС начала продавать смартфоны по себестоимости, установив в своей рознице привлекательные цены на смартфоны и планшеты. Оператор рассчитывает на то, что доступные устройства стимулируют потребление мобильного интернета и в перспективе позволят заработать уже на нем.
Самым лучшим флагманом в 2015 году пользователи Рунета назвали фаблет Apple iPhone 6S Plus, а самым лучшим носимым гаджетом –- «умные» часы того же производителя. Microsoft Lumia 950 выиграла номинацию среди смартфонов для фотосъемки, а Samsung Galaxy S6 Edge отмечен голосовавшими за лучший дизайн.
* ПАО «МТС» является ведущим телекоммуникационным оператором в России. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь», составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Узбекистане, Туркменистане и на Украине; в стандарте UMTS – во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 – на Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированного ШПД, платного ТВ, телефонии – количество абонентов фиксированной связи составляет 8,8 миллиона абонентов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru.
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