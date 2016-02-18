МТС Smart Sprint 4G: лучший операторский смартфон 2015 года

* ПАО «МТС» является ведущим телекоммуникационным оператором в России. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь», составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Узбекистане, Туркменистане и на Украине; в стандарте UMTS – во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 – на Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированного ШПД, платного ТВ, телефонии – количество абонентов фиксированной связи составляет 8,8 миллиона абонентов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru.