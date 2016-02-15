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В Омске Mazda провалилась под лед – двое мужчин в воде, видео

15 февраля 2016, 11:51
Происшествие на Иртыше.

Пользователь социальной сети «ВКонтакте» опубликовал в группе «ЧП Омск» две видеозаписи с иномаркой, провалившейся под лед. Горожане решили вытащить машину самостоятельно: двое мужчин по очереди ныряли под воду, пытаясь прицепить к автомобилю трос.

Накануне в Интернете появились два ролика с «Маздой», ушедшей под лед. В омском паблике граждане сообщают, что произошел инцидент в Лукьяновке недалеко от канализационных стоков. Чтобы вытащить автомобиль, его владелец, а затем еще один мужчина, ныряли под воду, пытаясь зацепить трос, которым эвакуатор вытаскивал иномарку. Уже на втором видео утопленная машина оказалась на поверхности. Ролики можно посмотреть, пройдя по ссылке.




Фото: vk.com/chp55

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