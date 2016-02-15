В Омске Mazda провалилась под лед – двое мужчин в воде, видео

Накануне в Интернете появились два ролика с «Маздой», ушедшей под лед. В омском паблике граждане сообщают, что произошел инцидент в Лукьяновке недалеко от канализационных стоков. Чтобы вытащить автомобиль, его владелец, а затем еще один мужчина, ныряли под воду, пытаясь зацепить трос, которым эвакуатор вытаскивал иномарку. Уже на втором видео утопленная машина оказалась на поверхности. Ролики можно посмотреть, пройдя по ссылке .