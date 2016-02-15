ЦБ РФ отозвал лицензию у двух крупных банков

ЦБ РФ были отозваны лицензии сразу у двух крупных российских банков – ростовского «Капиталбанка» и московского «Универсальные финансы» (Унифин), сообщается на сайте регулятора.
Регулятором отмечается, что московский банк «Унифин» не сумел обеспечить своевременное выполнение обязательств перед кредиторами. Помимо этого отмечается, что финансово-кредитной организацией не исполнялись нормативные акты ЦБ и регулирующие банковскую деятельность федеральные законы. Организация «Универсальные финансы» находилась на 239-й позиции в российской банковской системе.
Согласно сообщению регулятора, ростовским «Капиталбанком», размещавшим средства в низкокачественные активы, проводилась высокорискованная кредитная политика. Финансово-кредитная организация по величине активов занимала 364-е место в российской банковской системе.
Таким образом, в 2016 году уже 12 финансово-кредитных организаций были лишены лицензий решением Банком России.
Ранее лицензии были отозваны у «Интеркоммерца», который в российской банковской системе занимал 67-е место, и у «Альта-банка», филиалы которого есть в городе Омске.
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