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ЦБ РФ отозвал лицензию у двух крупных банков

15 февраля 2016, 13:22
Решение регулятора.

ЦБ РФ были отозваны лицензии сразу у двух крупных российских банков – ростовского «Капиталбанка» и московского «Универсальные финансы» (Унифин), сообщается на сайте регулятора.

Регулятором отмечается, что московский банк «Унифин» не сумел обеспечить своевременное выполнение обязательств перед кредиторами. Помимо этого отмечается, что финансово-кредитной организацией не исполнялись нормативные акты ЦБ и регулирующие банковскую деятельность федеральные законы. Организация «Универсальные финансы» находилась на 239-й позиции в российской банковской системе.

Согласно сообщению регулятора, ростовским «Капиталбанком», размещавшим средства в низкокачественные активы, проводилась высокорискованная кредитная политика. Финансово-кредитная организация по величине активов занимала 364-е место в российской банковской системе.

Таким образом, в 2016 году уже 12 финансово-кредитных организаций были лишены лицензий решением Банком России.

Ранее лицензии были отозваны у «Интеркоммерца», который в российской банковской системе занимал 67-е место, и у «Альта-банка», филиалы которого есть в городе Омске.

Фото: иллюстрация

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