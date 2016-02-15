ЦБ РФ отозвал лицензию у двух крупных банков

Регулятором отмечается, что московский банк «Унифин» не сумел обеспечить своевременное выполнение обязательств перед кредиторами. Помимо этого отмечается, что финансово-кредитной организацией не исполнялись нормативные акты ЦБ и регулирующие банковскую деятельность федеральные законы. Организация «Универсальные финансы» находилась на 239-й позиции в российской банковской системе.