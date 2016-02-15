Анальная трещина: заболевание, которое врагу не пожелаешь!

Каковы симптомы заболевания? Чем оно опасно и что делать, если Вы заподозрили неладное?



Чаще всего анальная трещина (трещина прямой кишки) возникает у людей с хроническими запорами или у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Основные симптомы анальной трещины — это боль в области заднего прохода, усиливающаяся во время дефекации и выделение небольших количеств крови из прямой кишки. Причины заболевания различны: это и застой крови в области прямой кишки, и травмы анального отверстия, и геморрой, и многие другие.





Клюев Владимир Владимирович, врач проктолог хирург высшей категории



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