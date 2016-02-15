Анальная трещина: заболевание, которое врагу не пожелаешь!

Как правило, любые проблемы, связанные с прямой кишкой, мы обозначаем общим и самым распространённым диагнозом «геморрой». Но есть и другие опасные заболевания, второе место среди которых занимает анальная трещина.
Каковы симптомы заболевания? Чем оно опасно и что делать, если Вы заподозрили неладное?
Чаще всего анальная трещина (трещина прямой кишки) возникает у людей с хроническими запорами или у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Основные симптомы анальной трещины — это боль в области заднего прохода, усиливающаяся во время дефекации и выделение небольших количеств крови из прямой кишки. Причины заболевания различны: это и застой крови в области прямой кишки, и травмы анального отверстия, и геморрой, и
Клюев Владимир Владимирович, врач проктолог хирург высшей категории
Трещину прямой кишки от геморроя самому пациенту отличить очень сложно, точно сделать это может только врач-проктолог. В медицинском центре «Класс Клиник» каждый пациент сразу же на первом приёме проходит безболезненную диагностику с видеомониторингом. То есть буквально за 15 минут Вы узнаете, есть ли проблема, и если есть, то какой именно у Вас диагноз. Как говорят врачи, правильный диагноз — это половина успешного и эффективного лечения.
Некоторые симптомы анальной трещины, такие как запоры, выделение крови с калом могут быть симптомами рака прямой кишки. При этом пациенты длительное время безуспешно лечат геморрой или трещину прямой кишки и упускают момент, когда лечение рака прямой кишки еще может быть эффективным. Именно поэтому всем пациентам с симптомами анальной трещины или геморроя рекомендуется как можно скорее обратиться к врачу-проктологу. Не нужно стыдиться и бояться: современное лечение трещины проводится комфортно, без боли, без операции с помощью радиоволн.
За 2,5 года работы врачи-проктологи медицинского центра «Класс Клиник» помогли более 4 000 омичей. Заболевания прямой кишки — это распространённые заболевания, которые на ранних стадиях поддаются лечению без операции.
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