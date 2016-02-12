Под Омском из огня вытащили трех человек, дом сгорел

Накануне в селе Усть-Ишим произошел крупный пожар в жилом доме, в результате огнем были повреждены две квартиры, гараж и машина. К счастью, спасателям удалось вывести из дома семью.
Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия спустя пять минут после сообщения о возгорании гаража, который вплотную пристроен к частному дому с двумя квартирами. Существовала угроза перехода огня на соседние строения.
Заместитель начальника 74 пожарно-спасательной части капитан внутренней службы Игорь Белоус пояснил, что как только владелец постройки узнал, что из-под капота машины идет дым, он попытался потушить возгорание самостоятельно, заливая огонь водой из таза. Однако пламя не поддавалось.
Огнеборцам гражданин сообщил, что в доме остались мужчина 1968 года рождения и две его дочери 17 и 25 лет. Поиск людей осложнялся плотной застройкой зданий. Жильцы не могли сами покинуть дом, поскольку выход проходил через гараж. Пожарным, тем не менее, удалось сбить пламя и проникнуть в дом. Видимость была практически нулевой.
Оказалось, что отец с дочерями спрятались в бане. Семью вынесли на руках. К счастью никто не пострадал. Кроме того, получилось отстоять ГАЗ-53, стоящий неподалеку. В итоге огнем повреждены гараж, автомобиль Great Wall и обе квартиры жилого дома.
Условиями развития пожара явились позднее обнаружение загорания и несвоевременное сообщение в пожарную охрану, а также попытка самостоятельного тушения огня.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
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