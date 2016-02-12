Под Омском из огня вытащили трех человек, дом сгорел

Огнеборцам гражданин сообщил, что в доме остались мужчина 1968 года рождения и две его дочери 17 и 25 лет. Поиск людей осложнялся плотной застройкой зданий. Жильцы не могли сами покинуть дом, поскольку выход проходил через гараж. Пожарным, тем не менее, удалось сбить пламя и проникнуть в дом. Видимость была практически нулевой.