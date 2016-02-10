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Современный винтаж от P.A.R.O.S.H.

10 февраля 2016, 11:16
Современный винтаж от P.A.R.O.S.H.

«Ниагара – территория моды» спешит представить вам новый итальянский бренд P.A.R.O.S.H.

Фантазия дизайнеров P.A.R.O.S.H. способна покорить самых взыскательных модников и модниц со всего мира. Общий стиль каждой новой коллекции марки P.A.R.O.S.H. можно определить как современный винтаж, который балансирует на грани вычурности и сдержанной элегантности.


«Момент прошлого в настоящем» – вот как характеризуют сами дизайнеры марки P.A.R.O.S.H. особенности выпускаемых изделий.


Дизайнеры бренда превращают даже самые строгие и классические варианты одежды в то, что в равной мере актуально и гармонично будет смотреться в повседневной деятельности или же на стилизованной вечеринке, достаточно лишь правильно подобрать аксессуары и верно расставить акценты. Особенно любима дизайнерами марки ручная работа: вышивка, роспись по ткани и пэчворк.


Одежду P.A.R.O.S.H. никак нельзя назвать обычной или повседневной. Ткани, силуэты и принты вместе дарят ощущение легкости, свежих идей и приятного флирта. В одежде марки P.A.R.O.S.H. нет ничего, что казалось бы вызывающим или кричащим, но при этом она обладает неуловимой индивидуальностью и ярким характером.






«Ниагара — территория моды», PFG «МиллениуМ», 1-й этаж, тел. 662-009


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