Современный винтаж от P.A.R.O.S.H.

«Ниагара – территория моды» спешит представить вам новый итальянский бренд P.A.R.O.S.H.
Фантазия дизайнеров P.A.R.O.S.H. способна покорить самых взыскательных модников и модниц со всего мира. Общий стиль каждой новой коллекции марки P.A.R.O.S.H. можно определить как современный винтаж, который балансирует на грани вычурности и сдержанной элегантности.
«Момент прошлого в настоящем» – вот как характеризуют сами дизайнеры марки P.A.R.O.S.H. особенности выпускаемых изделий.
Дизайнеры бренда превращают даже самые строгие и классические варианты одежды в то, что в равной мере актуально и гармонично будет смотреться в повседневной деятельности или же на стилизованной вечеринке, достаточно лишь правильно подобрать аксессуары и верно расставить акценты. Особенно любима дизайнерами марки ручная работа: вышивка, роспись по ткани и пэчворк.
Одежду P.A.R.O.S.H. никак нельзя назвать обычной или повседневной. Ткани, силуэты и принты вместе дарят ощущение легкости, свежих идей и приятного флирта. В одежде марки P.A.R.O.S.H. нет ничего, что казалось бы вызывающим или кричащим, но при этом она обладает неуловимой индивидуальностью и ярким характером.
«Ниагара — территория моды», PFG «МиллениуМ», 1-й этаж, тел. 662-009
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