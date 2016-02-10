Современный винтаж от P.A.R.O.S.H.



Дизайнеры бренда превращают даже самые строгие и классические варианты одежды в то, что в равной мере актуально и гармонично будет смотреться в повседневной деятельности или же на стилизованной вечеринке, достаточно лишь правильно подобрать аксессуары и верно расставить акценты. Особенно любима дизайнерами марки ручная работа: вышивка, роспись по ткани и пэчворк.